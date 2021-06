Nuovo marciapiedi a Villardora: dono al Comune di Bottega-Calliero

Un segno tangibile per tutto il paese. È quello che rappresenta il nuovo marciapiede su via Sant’Ambrogio, che il dottor Alberto Calliero e la moglie Valentina Bottega hanno fatto costruire davanti al loro ambulatorio veterinario. La struttura dovrebbe essere quasi pronta, ma il marciapiede è stato “consegnato” al Comune già da qualche mese. Adesso a ricordare il gesto di solidarietà c’è una targa che recita: «A Valentina Bottega e Alberto Calliero un doveroso e sentito ringraziamento per aver concesso di mettere in sicurezza pedoni e automobilisti rendendo più bello il nostro paese». Proprio con questa targa, sabato pomeriggio, il sindaco Savino Moscia e l’amministrazione comunale hanno voluto ringraziare il gesto dei due cittadini villardoresi.

Per il sindaco Moscia è stata una cerimonia «all’insegna della riservatezza. Qualcosa di grandioso per Villardora e per i suoi cittadini. A volte mi fermano e dico sempre che quel marciapiede è stato un grande dono da parte di due cittadini che l’hanno fatto senza sbandierarlo. Un grande gesto - spiega - Ci tengo a raccontare anche che è stato fatto un gran bel lavoro e che è stato completamente pagato proprio da loro. Un giorno mi piacerebbe mettere anche una targhetta per ricordare sempre questo gesto che rappresenta e resterà un esempio».

Al di là della generosità del gesto, il marciapiede risolve un problema di sicurezza. «Per noi è un successo, perché c’era un problema che avevamo da tempo: si tratta di una strada di collegamento su una curva praticamente cieca - continua il primo cittadino - In pratica hanno fatto tutto loro, finanziandolo interamente, senza chiedere nulla al Comune. Sono quegli atti di generosità che i nostri concittadini sanno fare di tanto in tanto». Soddisfatti anche Calliero e Bottega: «Era un marciapiede necessario per la sicurezza di tutti e che serve a tutti - racconta il dottor Calliero - Quando abbiamo deciso di aprire la clinica veterinaria che è in dirittura d’arrivo, abbiamo pensato che fosse necessario questo genere di intervento. In più ora a Villardora abbiamo la possibilità di partire da borgata Molino e arrivare fino ad Almese sul marciapiede: mancava questo pezzettino e tutti insieme siamo riusciti a completarlo».

su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021

