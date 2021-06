Cala Cimenti rivive nella scuola in Nepal

A ieri sera erano già 10mila gli euro raccolti attraverso la piattaforma Eppela per costruire una scuola in Nepal in ricordo di Cal Cimenti, l’alpinista e scialpinista morto quest’inverno sotto una valanga. “Sdraiato in cima al mondo” è il titolo del suo libro. Da tempo Cala e la moglie Erika erano impegnati in progetti di cooperazione per lo sviluppo per promuovere la sensibilizzazione del mondo alpinistico e dell’outdoor alla realtà di contesti di periferia, povertà e discriminazione. Il ricordo di Cala è vivo negli amici e nelle associazioni con cui ha collaborato...

Su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova