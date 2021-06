Il tricolore e il Pertus di Colombano Romean uniti per ripartire

Una Festa della Repubblica un po’ particolare quella ospitata mercoledì mattina dalla borgata Deveys. Una festa per il tricolore, simbolo della nostra Repubblica, ma anche per ricordare un uomo tenace come Colombano Romean, a 500 anni dallo scavo del suo Pertus, ricordato con l’inaugurazione di una targa. Ad organizzare la giornata l’Asd L’ombelico di Valsusa...

Su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova