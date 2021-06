Mistero a Vaie: ritrovamento di ossa in un vecchio scantinato, locale sotto sequestro

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Misterioso ritrovamento, oggi pomeriggio, in un locale di via I Maggio 28, in pieno centro storico, dove è in fase di allestimento una nuova attività commerciale: si tratta dell'edificio che fino agli anni '80 ha ospitato l'ufficio postale. Durante i lavori di ristrutturazione, una volta sfilato dal muro un vecchio lavandino, si è aperta una piccola voragine dietro a cui la titolare della nuova attività ha notato, con l'ausilio di una torcia, una sorta di locale-cantina all'interno del quale erano presenti delle ossa e vecchi oggetti tra cui un paio di scarpe, dei bigodi per capelli, vecchi giornali e dei barattoli arrugginiti.

L'ambiente venuto alla luce si presenta come una sorta di intercapedine tra il terreno e il pavimento. Il ritrovamento delle ossa ha chiaramente destato l'allarme della titolare dell'attività, che ha subito allertato i carabinieri della compagnia di Susa, intervenuti sul posto con la stazione di Borgone e il nucleo operativo guidato dal tenente Mirko Strinati: i militari hanno posto sotto sequestro l'immobile in attesa di svolgere ulteriori accertamenti e indagini sul ritrovamento. Il primo aspetto da chiarire è se si tratti di ossa umane o di animale, cosa impossibile da stabilire in questa fase preliminare.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021