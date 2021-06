Buttigliera, a cena in terrazza. E la villa diventa un bel ristorante

Rivendica con orgoglio il primato regionale, Massimiliano Pastore Trossello: «Secondo i registri della Regione, il nostro è il primo home restaurant regolare del Piemonte». Massimiliano “Spaghetti”, come lo conoscono in molti, parla di Villa Glicini Home Restaurant, attività che ha avviato con la madre Laura Spaghetti quasi un anno fa, nel giugno del 2020. «È stato un percorso un po’ lungo e tortuoso, soprattutto per adeguarci alle varie norme e regolamenti», racconta. Alla fine, però, il progetto è andato in porto e i due si sono messi dietro ai fornelli a preparare i loro manicaretti...

Su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021

