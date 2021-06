Il nuovo mercato animerà la piazza di Giaglione

Quella di venerdì prossimo, 11 giugno, non sarà una mattinata qualunque per Giaglione. Il paese del gallo infatti inaugurerà il suo mercato settimanale. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per le 10, ma ovviamente i sette banchi che troveranno posto nel piazzale davanti alle scuole di località Brèida saranno a disposizione dei giaglionesi sin dal primo mattino...

Su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021

