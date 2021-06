«L'abbiamo salvato, ma non vogliamo passare per eroi»

«Abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. Non vogliamo certo passare per eroi». Si schermisce Antonio D’Agostino, il pensionato che giovedì scorso insieme all’amico Franco Cagnolo, anche lui di S.Ambrogio, ha tempestivamente soccorso F.S., 55 anni, il ciclista di Condove rimasto gravemente ferito dopo essere stato sbalzato nel canale Cantarana mentre percorreva con la sua bici via Antica di Francia. Eppure, oltre a dare l’allarme al 112, i due compagni di passeggiata, si sono adoperati con grande impegno impedendo che l’uomo, finito privo di sensi nel corso d’acqua dopo aver battuto la testa, finisse nel tratto del canale che diventa sotterraneo. «Lo abbiamo visto poco distante, incocciare contro la radice di un albero, perdere il controllo della bici, battere...

su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021