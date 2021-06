Condove: al mercato zero spreco e tanta solidarietà

Sulla scia di un analogo progetto già sperimentato con successo nei mercati di Avigliana e Sant’Antonino, anche Condove lancia la sua iniziativa che mette insieme la riduzione dello spreco alimentare con la solidarietà. Ha preso il via mercoledì 9 giugno “Mercato Amico-Recuperiamo e Doniamo Insieme”, un progetto di recupero dell’invenduto alimentare che si svolgerà ogni settimana al mercato, promosso dall’amministrazione comunale e realizzato grazie alla collaborazione tra i volontari di Caritas, Pro loco e Conisa. L’iniziativa prevede che alla fine del mercato i volontari si rechino presso i banchi alimentari per ritirare il cibo che gli ambulanti reputano in buone condizioni ma non più vendibile. Questo cibo viene poi pesato, suddiviso equamente...

su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021