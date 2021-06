Giaveno, dal Comune fondi per asili e famiglie piegati dalla crisi

Il Comune di Giaveno va in soccorso degli asili e delle famiglie che hanno patito danni economici a causa delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia. L’ente ha infatti stanziato 100mila euro «per supportare le strutture per l’infanzia che lo scorso anno e in questo 2021 hanno avuto difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, così come per le famiglie che hanno dovuto far fronte alla sospensione delle attività nel corso della pandemia», dicono dal Comune...

Su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021