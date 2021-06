Susa riapre il castello di Adelaide, grandi nomi per l'estate

Il Castello di Adelaide riapre al pubblico per il periodo estivo. Dopo una stagione ridotta dello scorso anno a causa della pandemia e la chiusura dei mesi invernali, la dimora sabauda torna ad accogliere i visitatori all’interno dei suoi spazi espositivi per la bella stagione. «L’impegno dell’amministrazione comunale e del nuovo ente di gestione è stato dettato dalla volontà di riappropriarsi del territorio e di ritornare a viverlo appieno, godendo del senso di appartenenza comunitaria di cui la nostra cultura è promotrice e catalizzatore fondamentale - spiega il sindaco Piero Genovese - Grande è la volontà di ripartire ricominciando a produrre Arte, ad accogliere e far vivere il territorio, e a dare la possibilità alle persone di tornare a sentirsi attori e spettatori attivi del patrimonio collettivo che l’arte e la cultura generano»....

Su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021