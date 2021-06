Giaveno, una caccia al tesoro nei boschi per scoprire i segreti dei funghi

Una caccia al tesoro in cui il forziere da ritrovare non contiene ori, monete e gemme, ma i preziosissimi funghi. È “Sulle tracce del fungo misterioso”, il nuovo gioco dell’estate 2021 ideato dall’associazione Val Sangone Turismo e messo in campo con l’aiuto della sezione locale del Club Alpino Italiano e del Forum di protezione civile volontari della Val Sangone...

Su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021