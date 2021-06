Più colori per gli edifici del centro storico, sgravi sulla fiscalità comunale e consulenza per accedere ai contributi statali per chi ristruttura casa. È il piano dell’amministrazione per riqualificare il centro storico, rendendolo più bello, più attrattivo per il turismo e per aumentare il valore degli immobili...

Su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021