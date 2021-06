Oulx: rubate le gabbie-trappola per sterilizzare i gatti

Quelle gabbie-trappola per le sterilizzazioni della colonia felina di Beaulard non devono proprio essere andate giù a qualcuno, che ha deciso di rubarle e farle sparire nei giorni scorsi. Poco meno di un mese fa, l’associazione Lilli e i vagabondi Alta Valle Susa aveva posizionato a Beaulard le nuove cucce e le ciotole per i gatti della colonia felina. I volontari hanno impiegato tempo e mezzi economici propri per cercare di migliorare la convivenza tra gli abitanti della frazione e la popolazione felina. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalla legge e non sono assolutamente accettabili “soluzioni” violente come l’avvelenamento degli animali. Purtroppo, casi di morte e maltrattamenti sono sempre più frequenti...

Su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021