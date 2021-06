S.Ambrogio riparte dalla "Sagra Longobarda"

La Battaglia delle Chiuse non ci sarà neanche quest’anno. L’appuntamento con la storia, però, è tutt’altro che rimandato: al posto della tradizionale rievocazione storica arriverà la “Sagra Longobarda”. Un evento che non contemplerà la rievocazione storica della leggendaria battaglia avvenuta nel 773 d.C. tra i Longobardi e l’esercito di Carlo Magno, ma che comunque avrà diverse novità. «Gli anni scorsi con l’organizzazione si partiva a gennaio, mentre quest’anno non sapevamo come sarebbe andata nei mesi successivi - spiega la consigliera comunale Arianna Maritano, che sta seguendo l’organizzazione dell’evento - Abbiamo spostato l’evento in piazza della Repubblica». La “Sagra Longobarda” si terrà, come nella tradizione della Battaglia delle Chiuse...

su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021