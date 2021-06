S.Antonino, l’Unitre chiude dopo 25 anni: è la fine di un ciclo

La voce rotta dalla commozione di Piero Del Vecchio, presidente in carica, e gli occhi lucidi di Paola Comolli, oggi tesoriera ma presidente per una quindicina d’anni, valgono più di tante parole. Dopo 25 anni di attività l’Unitre di Sant’Antonino non c’è più: sabato 12 giugno l’associazione culturale ha chiuso ufficialmente i battenti. Certo, per l’anno delle “nozze d’argento” era lecito immaginarsi tutto un altro scenario, ma tant’è. L’addio non è un fulmine a ciel sereno: ormai da qualche anno il calo di iscritti e di partecipazione si era fatto sentire, insieme alla difficoltà nel dare vita ad un ricambio all’interno del direttivo, ma a nulla sono valsi i ripetuti appelli lanciati da Del Vecchio e da tutto il consiglio per reperire nuove energie. La pandemia ha dato soltanto la...

su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021