Trovato il corpo del giovane di Bussoleno finito nel canale di Coldimosso

È stato ritrovato stamattina poco dopo le 12 il corpo privo di vita di Samuele Naitza, il giovane 18enne di Bussoleno che ieri pomeriggio sull'ex statale 24, al confine tra Bussoleno e Susa, è finito con la sua moto nel canale della centrale idroelettrica di Coldimosso per poi essere trascinato via dalla corrente. Le ricerche, sospese ieri a tarda sera, sono riprese stamattina: il ritrovamento, ad opera della squadra sommozzatori dei vigili del fuoco, è avvenuto nel canale poco prima della confluenza con la Dora, a circa 650 metri da dove il ragazzo era caduto in acqua. Purtroppo è rimasto incastrato sotto un tronco.

