Borgone: gruppo autonomo per tre, ma in maggioranza

Formalmente non può che apparire come la classica spaccatura interna alla maggioranza, che però, nelle intenzioni dei protagonisti, non va a minare la tenuta dell’amministrazione. Tre consiglieri comunali di Borgone, dove non esiste minoranza essendosi presentata una sola lista alle elezioni amministrative del 2019, hanno deciso di marcare la loro autonomia costituendo il nuovo “gruppo misto civico di maggioranza”: ne fanno parte Maurizio Bombardieri in veste di capogruppo, Luca Tersigni e Fabio Vair. Del resto era noto da subito che quella di Borgone fosse un’amministrazione retta da una vera lista civica, guidata da un sindaco leghista, Diego Mele, ma composta al suo interno da consiglieri vicini al centrodestra, al centrosinistra e al movimento...

su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021