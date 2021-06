Presto in Piemonte la Giornata del valore alpino

Il Piemonte istituirà la “Giornata regionale del valore alpino”. La proposta di legge regionale numero 120 del 16 novembre 2020, presentata dal consigliere Davide Nicco e recante in calce anche la firma di Paolo Ruzzola, ex sindaco di Buttigliera e capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, è stata lanciata dalla Sezione Ana Valsusa e ripresa prima dal consigliere Valter Marin e poi da una larga fascia dell’assemblea di Palazzo Lascaris...

Su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova