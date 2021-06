Winki in cammino sulla Via Micaelica è diventato un libro

Tredici mesi fa Winki, scrittore di viaggio di origine rivolese, partiva per un lungo viaggio a piedi dalla Sacra di San Michele. La destinazione era Monte Sant’Angelo, in Puglia. La rotta era tracciata da secoli: la Via Micaelica, che passa attraverso chiese e abbazie dedicate a San Michele dall’Irlanda alla Grecia. Un cammino dal significato umano e spirituale che è diventato un libro. “Il cammino dell’Angelo ai tempi della corona” viene presentato domenica 20 giugno alle 18 appena fuori la Sacra di San Michele. Lì tutto è iniziato e da lì tutto inizierà di nuovo, perché Winki ha deciso di rifare lo stesso percorso, ma questa volta in bicicletta. La presentazione di domenica prossima, come quelle che verranno lungo il percorso, sarà preceduta da una camminata...

su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021