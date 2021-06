Buttigliera, scoperti sette giovani pakistani su un camion

Amara sorpresa questa mattina alla Ibs di corso Susa 20 a Ferriera: il personale della ditta attorno alle 8 ha trovato su un camion polacco sette giovani clandestini provenienti dal Pakistan. «Si erano nascosti sul camion, un gruppo di ragazzi di circa vent'anni - racconta Roberto Napolitano, responsabile commerciale e responsabile della squadra di emergenza dell’azienda - Li abbiamo subito soccorsi dandogli la prima assistenza sanitaria, controllando la temperatura e fornendogli le mascherine. Subito dopo è partita una grande solidarietà da parte di impiegati ed operai per dare loro cibo ed acqua. Le forze dell'ordine intervenute li hanno poi portati in caserma per identificarli. Nei loro occhi abbiamo visto tanta tristezza e paura perché in fuga dal loro paese, dove la violenza è all'ordine del giorno. Una grande pena vedere dei ragazzi così giovani senza un futuro».

