Trana, al Giardino Botanico Rea c’è anche la città delle api

Domenica mattina al Giardino Botanico Rea di S.Bernardino, Trana, è stata inaugurata la nuova arnia didattica: una casetta per le api destinata ad essere usata come strumento di conoscenza del mondo di questi piccoli ed operosi insetti. Non solo per gli alunni delle scuole, ma anche per adulti e per gli agricoltori e gli allevatori del territorio...

Su Luna Nuova di martedì 22 giugno 2021