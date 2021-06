Giaveno, cade con la bici: portato al Cto in elicottero

Intervento della stazione del Soccorso Alpino Speleologico della val Sangone domenica mattina: i volontari del Sasp sono intervenuti in appoggio all'elisoccorso per il recupero di un ciclista caduto in frazione Fornello di Giaveno. L'uomo scendendo con la mountain bike in compagnia di un amico, è caduto riportando un sospetto trauma spinale. I volontari del Sasp sono accorsi sul luogo per prestare i primi soccorsi e comunicare l'esatta posizione dell'infortunato alla centrale, che ha inviato l'eliambulanza da Alessandria. Il ferito è stato trasportato al Cto di Torino. Sul posto è anche giunta l'ambulanza medicalizzata della Croce rossa.

Su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021