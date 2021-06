S.Antonino: maltratta la mamma, 39enne arrestato dai carabinieri

Un 39enne è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale per contrastare le violenze domestiche. Il fatto si è verificato a Sant’Antonino, dove i militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo dopo che, durante un violento litigio con la madre, l’aveva schiaffeggiata procurandole delle lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. Già in passato l’uomo si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della donna.