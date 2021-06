“Luogotenente con incarichi speciali”. Questo il grado corretto di quello che per tutti nella bassa valle di Susa è conosciuto semplicemente come “Maresciallo” Minutolo. Ex maresciallo, in realtà, da qualche giorno a questa parte. Infatti dallo scorso 20 giugno Giuseppe Minutolo è andato in pensione...

Su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021