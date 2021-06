Avigliana, la Croce verde ricorda il volontario caduto per Covid

Una cerimonia agile, come è nella natura pragmatica di chi si occupa di soccorso e protezione civile, sabato mattina per l’inaugurazione della sede aviglianese della Croce verde di Rivoli, allestita in alcuni locali non utilizzati della stazione ferroviaria di Avigliana ed intitolata alla memoria del volontario Armando Rizzi, deceduto a causa del Covid-19...

Su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021