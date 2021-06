Omofobia: è cresciuto a Condove il giovane che si è gettato sotto il treno

Ha vissuto a Condove fino al 2017 e a Condove ha frequentato la scuola secondaria di primo grado O.M., 18 anni compiuti da poco, il giovane che domenica 20 giugno, intorno alle 14,30, ha deciso di togliersi la vita lasciandosi investire da un treno in transito, fra le stazioni ferroviarie di Torino Lingotto e Moncalieri. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti il ragazzo, che da alcuni anni abitava a Torino, era uscito di casa subito dopo aver pranzato con il papà e il fratello: non ha più fatto ritorno, senza lasciare biglietti o messaggi d’addio. Una scelta drammatica, che il giovane a quanto pare avrebbe maturato a seguito di alcuni insulti ricevuti per la sua omosessualità. Si sentiva discriminato nel suo essere profondo, e ad un certo punto non ha retto più...

su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021