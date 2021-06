Pic-nic solidale a Villarfocchiardo, con vista sulla valle

di CLAUDIO ROVERE

Il paese sta scoprendo, uscito dal lockdown, nuovi spazi di aggregazione e, fattore non di secondo piano, la propria anima solidale. La dimostrazione si è avuta sabato sera, nello stesso luogo, il pratone parrocchiale di fianco alla chiesa dedicata a S.Maria Assunta e ai santi Cosma e Damiano. Un panoramico balcone comunitario con vista su tutta la bassa valle, che nell’occasione ha ospitato il primo dei tre pic-nic solidali messi in piedi dalla parrocchia con la finalità di offrire un’occasione di svago ai cittadini provati dai mesi di ‘segregazione’ anti-Covid e, soprattutto, di fornire sostegno economico e umano alle attività di ristorazione del paese.

La prima ospite di questo calendario di incontri che si concluderà a settembre è stata Terry della Betulla, lo storico locale di via Giaconera, che per l’occasione ha proposto uno dei suoi cavalli di battaglia, la paella alla valenciana. Un centinaio i commensali, che in vero stile picnic hanno cenato chi sulla coperta, chi su spartani tavolini.

In mezzo la spiegazione delle motivazioni dell’iniziativa da parte del parroco don Antonello Taccori, la presentazione ed i canti dei bambini e dei ragazzi dell’oratorio che hanno preso parte al campo montano a Bar Cenisio, e un rudimentale maxi schermo per assistere in diretta al calvario vincente della nazionale di calcio agli Europei.

«Siamo felicissimi della massiccia adesione alla prima serata, ma soprattutto per il bel clima che l’ha pervasa - sottolinea il parroco don Antonello Taccori - c’erano tutte le generazioni, dai bambini agli anziani, e questo dimostra una grande maturità della comunità; in tanti sono venuti a ringraziare, “ne avevamo veramente bisogno” e anche Terry è stata molto soddisfatta dalla risposta della gente».

Adesso, messo in archivio questo debutto di “RistoriAmoci”, sono aperte le prenotazioni per il secondo pic-nic solidale in parrocchia. L’appuntamento è per sabato 10 luglio, per la cena tipica sarda proposta dal ristorante pizzeria “Le quattro strade”, a cui seguirà uno spettacolo folkloristico a tema. Le cene solidali si concluderanno a settembre, sabato 18, ospite il ristorante Cascina Roland.

Su Luna Nuova di martedì 29 luglio 2021



