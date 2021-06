S.Ambrogio: dalle Chiuse alla "Sagra longobarda"

GUARDA LA FOTOGALLERY

Si può dire che sia stato un successo la prima edizione della Sagra longobarda. La “Battaglia delle Chiuse” come previsto non c’è stata, ma la nuova rievocazione storica di sabato sera è stata una degna sostituta, soprattutto alla luce delle difficoltà della pandemia. Come da programma tutto è iniziato intorno alle 19,30 in piazza della Repubblica, location pensata ad hoc per questo evento. Infatti i grandi spazi della piazza hanno permesso al Comune e ai volontari di Pro loco, Borghi e associazioni di gestire al meglio i flussi di visitatori, senza creare assembramenti e garantendo il distanziamento fisico necessario. L’ingresso e l’uscita inoltre erano ben distinti e, prima di entrare negli spazi della sagra, non potevano mancare la misurazione della temperatura...

su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021