Adotta una mucca: la Pro loco di Bardonecchia lancia la sfida

“Adotta una mucca” è un progetto della Pro loco Bardonecchia, in unione con gli alpeggi di valle Stretta e del Clos-Pian del Sole, patrocinato dalla civica amministrazione, che propone a tutti di adottare una mucca, lasciandola però libera di pascolare nei prati della Conca e con la possibilità di farle visita dai primi di luglio sino a metà settembre. Il prezzo dell’adozione, certificata dalla consegna di una pergamena e di un buono per l’acquisto di alcuni prodotti caseari da ritirare direttamente negli alpeggi, in giorni e orari prestabiliti, consultabili sul sito Pro loco, è di 45 euro, pagabili in contanti, con bonifico, con Satispay o PayPal...

Su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021

