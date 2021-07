Bussoleno, la Balmetta Vecchia è tutta nuova

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione dell’alpeggio Balmetta Vecchia, a metà strada fra i rifugi Amprimo e Toesca, su una delle direttrici escursionistiche più frequentate all’interno del parco Orsiera Rocciavrè. A svolgerli, su progetto dell’ingegnere strutturale Massimo Sigot, Davide Fontan, giovane impresario edile chiomontino specializzato in lavori in montagna. L’importo dei lavori è di 134mila euro, con un ribasso d’asta del 10 per cento...

