Premio Balmafol resiste a Dana, ma lei non può ritirarlo

Un premio dall’Anpi per Dana Lauriola. Peccato che l’attivista No Tav e del centro sociale Askatasuna non abbia potuto ritirarlo, domenica nel corso della celebrazione della vittoriosa battaglia di Balmafol, sui prati dell’Alpe Combe di Chianocco, perchè ancora agli arresti domiciliari. Il tribunale di sorveglianza di Torino non le ha infatti concesso il permesso di salire sulla montagna di Chianocco e il premio “Balmafol resiste” è così stato ritirato dall’avvocato del pool No Tav Emanuele D’Amico...

Su Luna Nuova di martedì 6 luglio 2021

