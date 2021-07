Caprie: anziano disperso, ricerche da ieri sera

Si è allontanato da casa ieri sera in stato confusionale e non vi ha più fatto ritorno Giovanni Voddo, l'anziano 79enne di Caprie di cui sono tuttora in corso le ricerche. L'allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle 22,30: i vigili del fuoco hanno battuto il territorio fra Caprie e Novaretto per circa un'ora, quindi le ricerche sono state sospese per riprendere stamattina verso le 6. I mezzi di soccorso hanno allestito il campo-base in via De Gasperi a Novaretto: sul posto stanno operando i vigili del fuoco con i permanenti di Susa, i volontari di Borgone-Sant'Antonino, l'Unità di comando locale e il nucleo cinofili giunto da Torino, quindi gli uomini del soccorso alpino e speleologico, del soccorso alpino della guardia di finanza e della Croce Rossa. A metà mattinata è arrivato in zona anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che sta scandagliando la zona dall'alto. Secondo alcune testimonianze frammentarie, tutte da verificare, qualcuno ha raccontato di aver visto l'uomo dirigersi verso la fermata del pullman in direzione ex statale 24.

