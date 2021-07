Chiusa S.Michele: parco giochi Don Cantore, 100 anni dopo

Non c’era ancora a Chiusa San Michele un luogo dedicato a don Oreste Cantore, chiusino doc. Da martedì 6 luglio, giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, il parco giochi adiacente la scuola primaria Sandro Pertini di piazza della Repubblica porta il suo nome. Una scelta non casuale, «perché se c’è un tratto di lui che tutti ricordiamo è l’impegno verso i giovani: per questo abbiamo deciso di intitolargli il giardino della scuola, come testimonianza della sua vocazione nei confronti dei ragazzi», ha detto il sindaco Fabrizio Borgesa prima di scoprire la targa in suo onore, al termine della serata che si è svolta martedì sotto il palatenda adiacente la scuola, promossa dalla Casa alpina Giovanni XXIII di Bessen Haut di cui “Dunca” è stato fondatore...

su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021