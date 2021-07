S.Ambrogio: vinti 35mila euro al bar di via Villardora

Quella di martedì 6 luglio è stata una serata fortunata per Sant’Ambrogio con il SuperEnalotto: nel concorso del 6 luglio, un fortunato giocatore ha centrato un “5” del valore di 34mila 857,85 euro. La giocata vincente è stata registrata presso il bar di via Villardora 24. «Qualche anno fa avevamo avuto un paio di vincite sopra i 10mila euro e, quando c’erano le lire, sopra i 15 milioni di lire. Per noi questo “cinque” fa sempre piacere - racconta la titolare Nadia Blandino - È stata una vincita con una...

su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021