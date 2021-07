Vaie: a fuoco un trattore in via Martiri della Libertà

Oggi pomeriggio verso le 17 un trattore è stato completamente distrutto dalle fiamme in via Martiri della Libertà, nei pressi dell'incrocio con via Braide. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgone-S.Antonino con una squadra e l'autobotte insieme ai permanenti del distaccamento di Susa. A dare l'allarme è stato il proprietario: l'episodio è avvenuto mentre stava facendo fieno spostandosi da una zona all'altra della campagna vaiese. In un'ora circa di lavoro i pompieri hanno domato il rogo. Era presente sul posto anche il sindaco Enzo Merini.