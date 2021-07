Avigliana, addio semaforo: benvenuta rotonda

Avviati a inizio maggio, i lavori all’incrocio tra via Almese e via Monginevro ad Avigliana hanno finalmente ottenuto il primo risultato significativo: da qualche giorno infatti è stata istituita la circolazione rotatoria, in attesa del completamento dei sottoservizi e degli arredi urbani della rotonda...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021