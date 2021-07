Condove: festa Fidas, un tocco di normalità. Sfilza di premiati con due anni in uno

Due feste in una, per tornare alla tanto sospirata normalità e lasciarsi alle spalle i brutti ricordi della pandemia. Sabato 10 luglio la sezione Fidas di Condove-Caprie ha celebrato il 62° anniversario di fondazione sul prato dell’ex campo sportivo di via Roma, premiando i donatori benemeriti che hanno ottenuto diplomi e medaglie nel 2020 e 2021: due anni in uno, dicevamo, perché l’anno scorso la tradizionale festa sociale, pur programmata ad ottobre, era sfumata per un soffio, avendo il direttivo ritenuto opportuno rinviarla visto l’aumento dei contagi che di lì a poco avrebbe poi innescato la seconda ondata dell’emergenza Coronavirus. Sabato è così arrivato finalmente il momento di potersi rincontrare “in presenza” e di dare vita alle celebrazioni...

su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021