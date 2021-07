L'auto perde la ruota ma arriva lo stesso al traguardo

Curioso episodio nel corso della Cesana-Sestriere di domenica. Un Porsche Le Mans, che il giorno precedente, nel corso delle prove, aveva già avuto un incidente, ha letteralmente perso per strada la ruota anteriore sinistra, all’altezza del bivio per San Sicario. Per fortuna senza provocare danni agli operatori della viabilità sul percorso e riuscendo, pur a velocità ridotta, a portare a termine la prova...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021

