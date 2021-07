Susa, San Francesco nelle aree verdi cittadine

Una targa, una statua. Ma sono molto di più. Rappresentano una comunità, quella paolana in particolare e calabrese in generale, arrivata alle falde del Rocciamelone sulla scia del miracolo economico e dei treni della speranza e ora integrata nel più grande meltin-pot segusino, nel frattempo arricchito anche da oltre frontiera, dal paese delle aquile in particolare...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021