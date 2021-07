A Rubiana la partita del cuore... e dei Grifoni

Nel giorno della finale degli europei tra Italia e Inghilterra, mentre si sperava nei festeggiamenti, poi avvenuti, a Rubiana si è giocata una partita con minore risonanza, ma forse altrettanto importante: la partita del cuore. Si tratta di una gara amichevole tra l’asd Rubiana Calcio ed i Grifoni della Valsusa. E come suggerisce il nome, si è giocato non tanto per vincere, ma per spirito di amicizia. In collaborazione con l’asd Rubiana Calcio e il territorio locale è nata infatti un’occasione importante per ritrovarsi a giocare e divertirsi in modo amichevole. Tuttavia la partita voleva anche essere anche un omaggio a Souleymane, un ragazzo, un amico e un compagno giovane, che due anni fa era deceduto a soli 16 anni in seguito ad un incidente al lago di Avigliana...

su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021