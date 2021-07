Caprie, ricerche di Giovanni: svanisce anche la pista di Collegno

Purtroppo non c’è traccia di Giovanni Voddo, l’anziano 79enne di Caprie che mercoledì 7 luglio, quindi ormai nove giorni fa, si è allontanato da casa senza far sapere nulla di sé. Anche le speranze che dal presunto avvistamento avvenuto venerdì scorso alla gelateria “Dolci Idee” di Collegno potesse saltare fuori qualche indizio si sono infrante contro le immagini delle telecamere, visionate nei giorni scorsi dai suoi famigliari: «Già dai fotogrammi che ci erano stati fatti vedere non ci sembrava lui, ma erano molto sgranati - spiega la figlia Daniela - i carabinieri di Collegno sono stati molto gentili e disponibili, inviando tutto il materiale alla stazione di Condove, ma dal video purtroppo si vede chiaramente che l’uomo entrato in gelateria non è lui: la fisionomia...

su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021