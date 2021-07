Daniele Barbier, 30 anni di legno e fotografia

Opere d’arte in legno e fotografie. Soprattutto di montagna, di luci radenti e albe, di fiori appena solleticati dalla pioggia. Negli ultimi 30 anni. In due parole “Trucioli e scatti”, la personale di scultura e fotografia di Daniele Barbier, ospitata dalla Torre Delfinale, da sabato 17 luglio fino al 16 agosto, tutti i fine settimana. L’inaugurazione è prevista invece per questa sera, venerdì 16 luglio, alle 18...

Su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova