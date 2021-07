Almese: Riccardo Manzotti e il suo "Everesting" sul Rocciamelone

Due anni fa aveva camminato per quasi 1200 chilometri raggiungendo Monte Sant’Angelo nel Gargano. Un’impresa non da poco, che arrivava comunque dopo altre due “passeggiate” niente male. Nel 2017, insieme ad un gruppo di fedeli della parrocchia Stella Maris di Rivoli, aveva percorso la Via Francigena fino a Roma. E nel 2018, accompagnato dalla figlia Margherita, aveva portato a termine il Cammino di Santiago. Dopo aver “saltato” un anno, Riccardo Manzotti, 57 anni di Almese, agente della polizia locale di Torino, lo scorso fine settimana ha deciso di tentare l’Everesting, ovvero percorrere lo stesso dislivello che dal livello del mare porta in cima alla montagna più alta del mondo. Per realizzare la sua “mini” impresa ha scelto la vetta simbolo...

su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021