Caprie: è di Giovanni Voddo il corpo senza vita trovato oggi ad Avigliana

Come si temeva è purtroppo di Giovanni Voddo, l'anziano di 79 anni scomparso da Caprie il 7 luglio scorso, il corpo senza vita ritrovato questa mattina ad Avigliana dai vigili del fuoco volontari di Avigliana nei pressi del ponte di corso Dora-via Almese, all'altezza del deviatore del canale irriguo. Il corpo dell'uomo si trova ora presso l'ospedale di Rivoli, ma è ormai in avanzato stato di decomposizione e pressoché irriconoscibile, essendo rimasto in acqua per almeno 12-13 giorni, secondo gli inquirenti: il riconoscimento da parte dei familiari è avvenuto nel pomeriggio tramite alcuni oggetti che l'uomo portava con sé. Tra questi la fede, che porta la data esatta del matrimonio, e le chiavi di casa: il telefono cellulare non è stato invece ritrovato. Difficile dire se sia caduto in acqua o se si sia gettato volontariamente. Poiché l'ultimo avvistamento era avvenuto nei pressi del vecchio ponte del "porto" che collega Villardora con Sant'Ambrogio, non è escluso che possa essere finito nelle acque della Dora in quella zona e che poi sia stato trascinato fino ad Avigliana.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021