Sestriere: focolaio Covid nell'ex Villaggio olimpico, 16 ragazzi positivi

Un focolaio Covid è stato riscontrato oggi presso l'ex Villaggio olimpico di Sestriere: 16 ragazzi in età compresa fra 11 e 15 anni sono risultati positivi al tampone molecolare a cui sono stati sottoposti dall'Asl To3, dopo la segnalazione circa la presenza di alcuni casi sospetti nella struttura. Al suo interno alloggiano più gruppi estivi in vacanza al Colle, per un totale di un centinaio di ospiti: i 16 che hanno contratto l'infezione, ora tutti posti in isolamento, fanno parte di un gruppo di 24 ragazzi provenienti per lo più da fuori regione. Nessuno tra gli operatori che svolgono assistenza ai ragazzi è invece risultato positivo. Svolgendo ciascun gruppo le proprie attività in modo separato e senza contatti stretti con le altre comitive, al momento non c'è la sensazione che ci possano essere altri positivi all'interno dell'ex Villaggio Olimpico: l'Asl To3 ha comunque dato la propria disponibilità ai gestori della struttura per svolgere tamponi molecolari anche gli altri ospiti.