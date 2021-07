Condove: migranti e accoglienza, Donatella Giunti è Cavaliere

Per una ventina d’anni, come funzionaria della prefettura di Torino, si è occupata di migrazioni e accoglienza dei migranti, curando alcuni dei numerosi progetti realizzati e gestendo i rapporti con gli enti territoriali coinvolti, dai comuni ai consorzi socio-assistenziali. Un impegno “sul campo” che è valso a Donatella Giunti, condovese, il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana, ricevuto ufficialmente mercoledì 14 luglio presso la sala degli specchi della prefettura di Torino: oltre al prefetto Claudio Palomba erano presenti l’assessora di Torino Sonia Schellino, l’assessore regionale Marco Protopapa e i sindaci o loro delegati dei comuni di residenza dei venti premiati (17 Cavalieri e tre Ufficiali). Entrata alle dipendenze della prefettura nel 1994 come...

su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021