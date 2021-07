Stefano sta bene e ora cerca i suoi "angeli custodi"

È rimasto ricoverato per una decina di giorni al Cto, poi è tornato a casa dove sta recuperando la piena forma. Tanto che da qualche giorno ha ripreso i suoi giri in bicicletta. E se Stefano Facciolo, di Condove, può fare tutto questo lo deve a chi gli ha letteralmente salvato la vita, lo scorso 3 giugno, quando era finito nel canale Cantarana a Sant’Ambrogio dopo essere stato sbalzato dalla sua bici. Una delle sue consuete pedalate avrebbe potuto costargli davvero cara. Ed ora, dopo aver già incontrato e ringraziato personalmente due dei suoi “angeli custodi”, vorrebbe rintracciare anche gli altri due ciclisti che quella mattina si erano fermati per prestargli i primi soccorsi. Facciolo stava percorrendo via Antica di Francia in direzione di S.Ambrogio...

su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021