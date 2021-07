Susa: suore del Rosaz, la nuova superiora è brasiliana

Tempo di ricorrenze e grandi cambiamenti per le suore missionarie francescane del beato Rosaz, che sabato sera, a conclusione del Capitolo elettivo hanno celebrato una messa nella cattedrale di S.Giusto per ricordare il 30° anniversario di beatificazione del loro fondatore, avvenuta a Susa il 14 luglio del 1991 nel corso della visita di Papa Wojtyla, hanno presentato anche la nuova superiora generale: madre suor Ana Beatriz Costa Rocha, di origini brasiliane e con una lunga esperienza di missione in Mozambico...

Su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021



Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo





Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova