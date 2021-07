Vaie, l'Alcar è salva: sarà acquisita dal gruppo Ovv di Bergamo

L'Alcar Industrie srl di Vaie e Lecce passa nelle mani del gruppo Ovv spa di Bergamo, che si è aggiudicato l'acquisto all’asta giudiziaria offrendo 9,8 milioni di euro. Lo rendono noto la Fiom-Cgil e la Fim-Cisl dopo che oggi, giovedì 22 luglio, presso il Tribunale fallimentare di Lecce, si è proceduto all'apertura dell’unica busta pervenuta con l’offerta per l'acquisizione dei due stabilimenti in concordato preventivo: la comunicazione alle organizzazioni sindacali è stata data nel corso di un incontro da remoto con la dirigenza aziendale. Sarà successivamente reso pubblico il verbale di aggiudicazione.

«Accogliamo favorevolmente la notizia dell'aggiudicazione di Alcar Industrie, alla prima asta e per una cifra praticamente simile al prezzo di base d'asta - affermano Tony Inserra (Fiom-Cgil) e Rocco Cutrì (Fim-Cisl) - Tutto ciò conferma quanto le organizzazioni sindacali territoriali e le rsu di stabilimento hanno fortemente sostenuto in tutti questi anni di lotta per la difesa degli stabilimenti e del loro posto di lavoro, cioè che Alcar industrie era ed è una azienda con forti potenzialità soprattutto per la professionalità dai suoi lavoratori e per la composizione dei propri clienti finali. Oggi si apre una nuova strada, che le organizzazioni sindacali e le rsu vogliono da subito percorrere attraverso un serio confronto con la nuova proprietà per conoscere le prospettive produttive e il piano industriale della nuova Alcar».