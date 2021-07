Commercio locale: ora la Sacra diventa distretto

Dopo Bussoleno e Alpignano, anche Condove, Caprie, Chiusa San Michele, Sant’Ambrogio, Vaie e Sant’Antonino festeggiano la nascita del loro distretto diffuso del commercio. Che si chiamerà “Sacra di San Michele-bassa valle di Susa”, indicatore della volontà di costruire intorno al monumento simbolo della Regione Piemonte il rilancio del piccolo commercio dei sei comuni aderenti. La notizia è stata annunciata nei giorni scorsi dalla Regione stessa, dopo che la giunta Cirio ha deciso di implementare i fondi a disposizione del progetto: in un primo momento era stato stanziato un gruzzolo di 500mila euro, con i quali erano stati finanziati i primi 25 progetti in graduatoria. Il distretto della Sacra di San Michele, essendosi piazzato 43°, non ne faceva parte...

su Luna Nuova di martedì 27 luglio 2021